Три человека стали жертвами ДТП в Колумбии
По меньшей мере три человека погибли, еще двое получили ранения в результате ДТП, которое произошло на северо-западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Сан-Луис (северо-западный департамент Антиокия). Водитель автомобиля не справился с управлением, транспортное средство вылетело с дороги в пропасть. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу.
Власти начали расследование инцидента.
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