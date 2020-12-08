Три человека стали жертвами ДТП в Колумбии

По меньшей мере три человека погибли, еще двое получили ранения в результате ДТП, которое произошло на северо-западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Сан-Луис (северо-западный департамент Антиокия). Водитель автомобиля не справился с управлением, транспортное средство вылетело с дороги в пропасть. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование инцидента.