В Китае иероглифами уходящего года стали "эпидемия" и "народ"

"Эпидемия" и "народ" признаны иероглифами уходящего года в Китае. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты ежегодного интернет-голосования, организованного при поддержке Государственного центра мониторинга и изучения лингвистических ресурсов КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Народ" признан иероглифом года по внутренней тематике. Как поясняется в документе по итогам голосования, в уходящем году граждане Китая помогали друг другу, совместно вели борьбу с эпидемией, соблюдали меры безопасности, носили защитные маски и не выходили на улицу ради защиты здоровья общества.

"Эпидемия" стал иероглифом года по международной тематике. В 2020 году мировая обстановка была крайне переменчивой, считают эксперты. Эпидемия коронавируса нового типа внезапно обрушилась на мир, нарушила привычный порядок и уклад жизни, привела к возникновению противоречий и конфликтов.

Выражением года по внутренней тематике стало "борьба с бедностью". Выбор этого символа обусловлен масштабной программой Китая по ликвидации нищеты в 2020 году. Выражением года по международной тематике стало "эпидемия коронавируса", что объясняется пандемией и изменениями в жизни мирового сообщества.

Голосование за иероглиф и выражение года, которые, по мнению граждан Китая, наиболее полно характеризуют ситуацию в стране и в мире, проводится с 2006 года. В прошлом году иероглифом по внутренней тематике стал "стабильный". Эксперты связывают выбор со стабильными показателями китайской экономики, а также празднованием 70-летия КНР. Иероглифом 2019 года по международной тематике стал "трудный", что связано с изменениями в мире, многочисленными кризисами и противоречиями.

Выражением 2019 года по внутренней тематике стало "я и моя Родина" - это название песни, которую местные жители исполняли в честь 70-летия образования КНР. Фразой 2019 года по международной тематике стало "торговые трения", что отражает сложности в мировой торговле, а также торговую войну Китая и США.