МИД Туниса опроверг возможность нормализации отношений с Израилем

Министерство иностранных дел Туниса опровергло любую возможность установления дипломатических отношений с Израилем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном официальном заявлении тунисского внешнеполитического ведомства.

"Согласно информации, распространенной в ряде СМИ относительно возможности установления дипломатических отношений между Тунисом и Израилем, Министерство иностранных дел подтверждает, что все предположения, распространяемые в этой связи, являются необоснованными и полностью противоречат официальной принципиальной позиции Тунисской Республики, выступающей в поддержку Палестины и законных прав палестинского народа", - отмечается в документе.

В официальном заявлении подчеркивается, что Тунис продолжит придерживаться позиции, согласно которой прочный и равноправный мир в регионе не может быть установлен без признания независимости палестинского государства. "Если Тунис уважает суверенитет других стран, его позиция останется неизменной, и на нее не смогут повлиять изменения на международной арене", - говорится в документе.

Вопрос о возможном примирении Туниса с Израилем, вызвавший бурную дискуссию в тунисском обществе, возник после опубликованной в понедельник в The New York Times статье, утверждавшей со ссылкой на источники, что Тунис и Оман станут следующими странами, которые наладят отношения с Израилем.