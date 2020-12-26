В Ираке арестовали экстремиста, планировавшего подорвать себя в Багдаде в праздники
Силы безопасности Ирака арестовали экстремиста, планировавшего подорвать себя в Багдаде во время новогодних праздников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу Агентство национальной безопасности страны.
"В результате оперативных действий разведывательных служб в провинциях Дияла и Салах-эд-Дин удалось обезвредить террористическую ячейку и арестовать четырех человек, в том числе террориста-смертника, который планировал подорвать себя во время новогодних праздников в Багдаде", - приводит телеканал Al-Sumaria заявление агентства.
В ходе допроса подозреваемые признались, что они "получили инструкции дестабилизировать" обстановку в столице во время Рождества и Нового года, отмечается в коммюнике.
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