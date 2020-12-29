Выпущенная из Газы ракета упала после запуска в самом секторе

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник ракету, которая упала, не покинув пределов приморского анклава. Об этом сообщила пресс- служба Армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После срабатывания сирен ПВО был зафиксирован запуск ракеты в секторе Газа, которая не перелетела на израильскую территорию", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник военные проинформировали, что "сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуца (сельскохозяйственное поселение - прим. ТАСС) Керем-Шалом" у границы с сектором Газа.