КНДР намерена увеличить радиус поражения своих ядерных вооружений до 15 тыс. км

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на открывшемся 5 января VIII съезде Трудовой партии Кореи заявил, что власти страны намерены увеличить радиус поражения находящихся на вооружении ракет, способных нести ядерное оружие, до 15 тыс. км. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он также подчеркнул, что расширение радиуса поражения будет сочетаться с возможностью нанесения точного удара по целям противника.

Агентство Yonhap в конце декабря утверждало со ссылкой на доклад южнокорейского Института политических исследований Asan, что КНДР может провести в первые месяцы пребывания у власти администрации избранного президента США Джозефа Байдена испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если американо-северокорейские переговоры по ядерной проблеме не выйдут из тупика. В октябре на военном параде были продемонстрированы новые баллистические ракеты, в том числе модернизированная "Хвасон-15" с расчетной дальностью 12 874 км, способная достичь любой точки на территории материковой части США.