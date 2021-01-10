Число заболевших коронавирусом в Африке превысило 3 млн
Количество инфицированных новым коронавирусом превысило в Африке 3 млн человек. Об этом сообщили в воскресенье Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) - медицинское подразделение Африканского союза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На утро 10 января число заболевших в Африке составило 3 021 769, - говорится в бюллетене. - Из них 72 121 человек скончался. При этом количество выздоровевших составляет 2 450 492".
Наибольшее число заболевших, согласно статистике, выявлено на континенте в Южно-Африканской Республике, Марокко, Египте, Тунисе и Эфиопии.
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