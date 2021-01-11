Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Алжире

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Алжире 10 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в официальном аккаунте разработчиков вакцины в Twitter.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации Sputnik V в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало Sputnik V 10 января", - указано в сообщении.

РФПИ отмечает, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization). По аналогичной процедуре вакцина ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии.

"Поставки вакцины в Алжир будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", - сообщил фонд. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, поставки "позволят защитить здоровье граждан Алжира и обеспечить полное восстановление экономической деятельности".