В Бразилии с 15 января начнется производство "Спутника V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" начнет производиться в Бразилии с 15 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в официальном аккаунте разработчиков вакцины в Twitter.

"Бразилия начнет производство Sputnik V 15 января", - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

6 января пресс-служба бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica сообщила о получении из России клеточного материала для изготовления вакцины "Спутник V", которую, как уточнялось, будут производить на предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу). Ранее также стало известно о планах компании обратиться к регулятору за разрешением на экстренное применение вакцины в Бразилии, что позволит включить препарат в национальный план вакцинации. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) 8 января запросило дополнительные сведения о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".