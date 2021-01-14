Группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в четверг в Ухань - административный центр центральной китайской провинции Хубэй. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в размещенном на странице телеканала CGTN сообщении в Twitter.

"Группа экспертов ВОЗ прибыла в город Ухань в Центральном Китае для установления причин появления коронавируса. Перед началом работы специалисты будут помещены в карантин", - отмечается в тексте.