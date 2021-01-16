В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в пятницу у берегов южного штата Чьяпас на тихоокеанском побережье Мексики. Об этом сообщила в своем Twitter Национальная сейсмологическая служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно предварительным данным, очаг землетрясения залегал на глубине 17 км, а эпицентр находился в 70 км к югу от города Сьюдад-Идальго. Сведений о разрушениях и погибших не поступало.