Правительство Японии отрицает вариант отмены Олимпиады в Токио
Правительство Японии опровергло информацию британской газеты TImes о рассмотрении японской стороной варианта отмены Олимпийских игр в Токио. Об этом в пятницу на пресс-конференции в японской столице заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это не соответствует действительности", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов касательно публикации.
Ранее газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса.
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