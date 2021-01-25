Власти Новой Зеландии заявили о первом за два месяца случае передачи коронавируса в стране

Новозеландские медики зафиксировали первый за два месяца случай передачи коронавируса на территории страны. Об этом в понедельник заявил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вероятный случай заболевания [COVID-19] подтвержден. Штамм инфекции является южноафриканским вариантом, и источником инфекции, скорее всего, является другой человек, который находился в государственном пограничном изоляторе", - сказал глава ведомства в ходе ежедневной пресс-конференции в Окленде.

Хипкинз также отметил, что первый с 21 ноября случай заражения в стране связан с 56-летней женщиной, прилетевший в Новую Зеландию из Испании. Как удалось выяснить медикам, она заразилась во время пребывания в государственном пограничном изоляторе Окленда, где проводила обязательный для всех прибывших карантин. Симптомы заболевания проявились после того, как женщина покинула изоляцию и отправилась домой.

По словам главного санитарного врача страны Эшли Блумфилда, выявление нового случая передачи вируса в стране не станет причиной дополнительных санитарных ограничений в Новой Зеландии, однако власти намерены нарастить темпы диагностического тестирования в стране. Сотрудники министерства здравоохранения продолжают отслеживать контакты заразившейся женщины, а сама она вместе с членами семьи помещена в изоляцию.

К настоящему моменту в Новой Зеландии зафиксировали 2 288 случаев заражения коронавирусом. С 28 февраля прошлого года, когда медики подтвердили диагноз первого инфицированного в стране, выздоровели 2 199 человек. 25 заболевших скончались от осложнений, вызванных вирусом. Под наблюдением медиков остаются 64 зараженных, однако никто из них не нуждается в госпитализации.

С 24 марта в стране действовали жесткие эпидемические ограничения, которые были полностью сняты 9 июня. В настоящее время единственной действующей санитарной мерой является требование носить защитные маски в общественном транспорте и во время любых авиаперелетов. Прибывающие в страну иностранцы обязаны в течение двух недель после приземления оставаться в государственных карантинных центрах и трижды сдать тест на коронавирус. Ожидается, что в мае страна начнет массовую вакцинацию населения против коронавируса.