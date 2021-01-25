Главный конкурент TikTok готовится выйти на IPO

Главный конкурент соцсети TikTok и второй по величине аудитории сервис коротких видео Kuaishou Technology готовится к выходу на IPO. Площадкой выбрана Гонконгская биржа. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет The South China Morning Post.

В рамках первичного размещения акций китайская компания намерена привлечь $5,4 миллиарда.

Отмечается, что сервис коротких видео поддерживается Tencent Holdings.

Инвесторам будет предложено 365 миллионов акций по цене 105-115 гонконгских долларов.

Сервис допускает реализацию опциона допэмиссии, если спрос на акции окажется достаточно высоким. Тогда сумма привлеченных средств может превысить $6,2 миллиарда.

Это размещение, пишет издание, станет для Гонконгской фондовой биржи крупнейшим с ноября 2019 года. Тогда свои бумаги разместила Alibaba Group, сумма привлечения составила порядка $13 миллиардов.

IPO Kuaishou назначено на 26 января, а стартовая цена акций будет определена 28-29 января.

Бумаги сервиса коротких видео начнут котироваться на бирже Гонконга 5 февраля.

Если IPO пройдет успешно, то рыночная капитализация компании достигнет $61,7 миллиарда.

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