Главный конкурент TikTok готовится выйти на IPO
Главный конкурент соцсети TikTok и второй по величине аудитории сервис коротких видео Kuaishou Technology готовится к выходу на IPO. Площадкой выбрана Гонконгская биржа. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет The South China Morning Post.
В рамках первичного размещения акций китайская компания намерена привлечь $5,4 миллиарда.
Отмечается, что сервис коротких видео поддерживается Tencent Holdings.
Инвесторам будет предложено 365 миллионов акций по цене 105-115 гонконгских долларов.
Сервис допускает реализацию опциона допэмиссии, если спрос на акции окажется достаточно высоким. Тогда сумма привлеченных средств может превысить $6,2 миллиарда.
Это размещение, пишет издание, станет для Гонконгской фондовой биржи крупнейшим с ноября 2019 года. Тогда свои бумаги разместила Alibaba Group, сумма привлечения составила порядка $13 миллиардов.
IPO Kuaishou назначено на 26 января, а стартовая цена акций будет определена 28-29 января.
Бумаги сервиса коротких видео начнут котироваться на бирже Гонконга 5 февраля.
Если IPO пройдет успешно, то рыночная капитализация компании достигнет $61,7 миллиарда.
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