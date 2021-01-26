Чистая прибыль Hyundai Motor упала на треть в 2020 году

Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам 2020 года снизилась на 33,5% по сравнению с 2019 годом — до 2,118 триллиона вон (1,9 миллиарда долларов). Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности компании.

Выручка по итогам года составила 103,998 триллиона вон (94,3 миллиарда долларов), что на 1,7% меньше показателя за предыдущий год. Операционная прибыль упала на 22,9% — до 2,781 триллиона вон (2,5 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала 2020 года компания зафиксировала рост чистой прибыли в 1,7 раза в годовом выражении – до 1,377 триллиона вон (1,2 миллиарда долларов). Выручка выросла на 5,1%, составив 29,243 триллиона вон (26,5 миллиарда долларов). Показатель оказался немного ниже ожиданий аналитиков. Операционная прибыль выросла в 1,4 раза — до 1,641 триллиона вон (1,4 миллиарда долларов).

Акции компании на бирже Южной Кореи падают в цене на 2,3%.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.