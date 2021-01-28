Австралия приостановила действие безкарантинного режима для прибывших из Новой Зеландии

Австралия приостановила действие режима безкарантинного туристического авиасообщения с Новой Зеландией до 31 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил исполняющий обязанности главного санитарного врача страны Майкл Кидд.

По его словам, приостановка действия "зеленой зоны проезда продлится 72 часа", и прибывшие в этот период пассажиры всех рейсов из Новой Зеландии будут обязаны пройти 14-дневный карантин в одном из пограничных изоляторов.

Это второй мораторий на въезд туристов из Новой Зеландии, он введен Австралией после того, как в новозеландском регионе Нортленд были выявлены четыре случая распространения коронавирусной инфекции внутри сообщества. Первая приостановка действия безкарантинного режима была объявлена в понедельник, 25 января, ее действие должно было завершиться в четверг, в 14:00 по местному времени (07:00 GMT+4).

К настоящему моменту в Австралии зарегистрировано 28 786 случаев инфицирования коронавирусом. С 25 января 2020 года, когда на континенте был подтвержден диагноз первого заразившегося, от вызванных вирусом осложнений умерли 909 человек, выздоровели 26 018 заболевших. С 24 марта в Австралии в связи с пандемией действовали жесткие санитарные ограничения, но большая часть из них была отменена 13 июня. Границы страны, закрытые властями для иностранцев в конце марта прошлого года, как ожидается, останутся под замком до конца 2021 года.