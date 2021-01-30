Пираты атаковали в Гвинейском заливе судно под флагом Маршалловых островов

Пираты атаковали в субботу в Гвинейском заливе грузовое судно Rowayton Eagle и высадились на его борт. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В момент нападения судно находилось в 200 морских милях к югу от Аккры (Гана). Данных о количестве высадившихся на борт сухогруза пиратов нет. Согласно поступающим данным, экипажу удалось укрыться в специальном укрепленном отсеке. Судно имеет флаг Маршалловых островов и, согласно регистру, управляется компанией из США.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей или 95% от всех подобных похищений в мире за указанный период. Моряки были захвачены в 22 инцидентах.