Число умерших от COVID-19 в Ливане превысило 3 тысячи

В Ливане число умерших от коронавируса нового типа достигло 3 032. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Минздрав республики.

По данным ведомства, за последние сутки из-за COVID-19 в стране скончался 61 человек.

За прошедшие 24 часа в Ливане был выявлен 2 631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, а всего с начала пандемии — 298 913. При этом выздоровели уже 178 472 человека.

ВОЗ сообщала, что за минувшие сутки в мире было зарегистрировано более 500 тыс. случаев инфицирования COVID-19.