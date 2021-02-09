Чистый убыток Nissan за девять месяцев превысил три миллиарда долларов

Чистый убыток японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам девяти месяцев 2020-2021 финансового года (завершившихся 31 декабря 2020 года) составил 367,72 миллиарда иен (3,48 миллиарда долларов) против прибыли годом ранее. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из финансовой отчетности компании.

Убыток на акцию составил 93,98 иены (0,89 доллара) против прибыли в 10,04 иены (0,09 доллара) годом ранее. Операционный убыток составил 131,63 миллиарда иен (1,25 миллиарда долларов) против прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка сократилась на 29,2% в годовом выражении — до 5,317 триллиона иен (50,4 миллиарда долларов).

Nissan по итогам третьего квартала увеличила чистый убыток на 44% в годовом выражении, до 37,8 миллиарда иен (358 миллионов долларов). Разводненный убыток на акцию достиг 9,65 иены (0,09 доллара) против убытка в 6,67 иены (0,06 доллара) год назад. Операционная прибыль при этом выросла в годовом выражении на 19,3%, до 27,1 миллиарда иен (256,7 миллиона долларов). Выручка снизилась на 11,2%, до 2,224 триллиона иен (21,1 миллиарда долларов).

Компания также изменила свои финансовые прогнозы на текущий финансовый год, который завершится 31 марта. Теперь Nissan ожидает операционный убыток в 205 миллиардов иен (1,94 миллиарда долларов) по сравнению с ноябрьским прогнозом в 340 миллиардов иен (3,22 миллиарда долларов); выручку — в 7,7 триллиона иен (72,9 миллиарда долларов) против 7,94 триллиона иен (75,2 миллиарда долларов) в прошлом отчете; чистый убыток — в 530 миллиардов иен (5,02 миллиарда долларов), хотя в ноябре ожидалось 615 миллиардов иен (5,82 миллиарда долларов).

Продажи за девять месяцев фингода сократились на 24,8% и составили 2,78 миллиона машин. В Европе, включая Россию, продажи Nissan снизились на 28,9%, до 281 тысяч единиц. Компания ожидает, что достигнет уровня продаж по итогам финансового года в 4,015 миллиона автомобилей, что на 3,6% меньше ноябрьской оценки.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.