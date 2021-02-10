Власти Чили договорились о возможных поставках вакцины "Спутник V"

Правительство Чили достигло соглашения о возможных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в будущем. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Энрике Парис.

"Мы достигли соглашения для получения доз этой вакцины в будущем", - приводит его слова радиостанция ADN.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.