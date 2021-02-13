Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные о ранних заражениях коронавирусом

Китайские власти отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Wall Street Journal.

"Они показали нам пару образцов, но это не то же самое, что предоставить их все, что является стандартным для эпидемиологических расследований", - сказал в беседе с журналистом газеты австралийский ученый Доминик Дуайер.

Он пояснил, что речь идет о 174 случаях заражения коронавирусом, выявленных в декабре 2019 года, и о вероятных случаях более раннего инфицирования, которые еще не получили подтверждения. Власти КНР предложили команде ученых ознакомиться с их собственным анализом этих сведений и их обобщением, согласно которым никаких доказательств более раннего распространения вируса в Ухане выявлено не было. Дуайер заявил, что отказ предоставить исходные данные привел к острым дискуссиям между китайскими экспертами и членами команды ВОЗ.

Эксперт международной миссии доктор Тея Фишер сообщила газете, что не увидела несоответствий между проанализированными китайской стороной обобщенными данными и сведениями, которые специалисты ВОЗ сумели непосредственно собрать в Ухане. При этом она также отметила, что для более глубокого исследования необходим доступ к исходным необработанным данным. "Вирус определенно циркулировал в популяции до того, как стало известно о первых серьезных клинических случаях", - добавила она.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.