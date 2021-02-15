Президент Гаити уволил трех судей Кассационного суда за попытку госпереворота

Президент Гаити Жовенель Моиз подписал приказ об увольнении трех судей Кассационного суда республики за "попытку незаконного захвата власти", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что среди уволенных - провозглашенный оппозицией "президентом переходного периода" Жозеф Месен Жан-Луи.

На протяжении нескольких месяцев в Гаити проходят протестные акции с требованием отставки Моиза. В них также принимают участие представители радикальных группировок. В ходе столкновений с полицией на прошлой неделе погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько получили ранения.