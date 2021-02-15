На северо-востоке ДР Конго при нападении боевиков погибли 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападения боевиков исламистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) на населенный пункт в провинции Итури, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что члены группировки совершили нападение на местность Ндаля, в ходе которого убили 11 мирных жителей, трое солдат погибли при последующих столкновениях. Как заявил представитель армии, четырех боевиков удалось нейтрализовать.
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