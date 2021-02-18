В НАТО заявили о восьмикратном увеличении своего контингента в Ираке

Министры обороны стран НАТО на видеоконференции в четверг приняли решение об увеличении в восемь раз миссии альянса по подготовке иракской армии в этой стране - с 500 до 4 тыс. человек. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тыс. человек, - сказал он. - Расширение ее численности будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев". Он подчеркнул, что миссия сохранит статус тренировочной, войска в ее составе не будут принимать участие в боевых операциях. Столтенберг отметил, что командование расширенной миссией НАТО в Ираке будет осуществлять Дания.

"Мы делаем это по приглашению иракского правительства. В Ираке есть уже ряд баз, которые используют силы глобальной коалиции (имеются в виду остатки коалиции во главе с США - прим. ТАСС) и иракские войска, где мы сможем разместить своих инструкторов, - пояснил генсек НАТО. - Эффективная подготовка иракской армии является лучшей гарантией того, что [запрещенная в РФ] террористическая организация "Исламское государство" больше не сможет вернуться в Ирак".

Комментируя последние нападения на иностранные войска в Ираке и ракетные обстрелы международных объектов, Столтенберг заверил, что альянс будет тщательно мониторить ситуацию в стране, чтобы гарантировать безопасность своих сил.

В январе 2020 года работа миссии НАТО в Ираке была заблокирована, а персонал частично выведен из страны. Причиной этого стал острый кризис в отношениях альянса с Ираком и Ираном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. НАТО намеревалась возобновить работу своей миссии в марте или апреле 2020 года, однако в условиях начавшейся пандемии альянс этот процесс затянулся более чем на полгода.

США при прошлой администрации, осуществляя вывод своих военных из Ирака, настаивали, чтобы союзники по НАТО играли большую роль в этой стране, что альянс и намерен сделать теперь. Вашингтон также оказывал активное давление на зависимый от него Багдад, чтобы открыть возможность для увеличения присутствия НАТО в Ираке.