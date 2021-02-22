Японская префектура досрочно отменит введенный из-за коронавируса режим ЧС

Власти префектуры Ибараки на востоке Японии приняли решение досрочно отменить введенный до 28 февраля из-за распространения коронавируса собственный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что действие собственного режима ЧС в Ибараки завершится 23 февраля.

Режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января сроком на месяц. Затем правительство продлило его в десяти префектурах страны до 7 марта. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока. В общей сложности в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии.