В Могадишо произошел взрыв у полицейского участка

Мощный взрыв прогремел во вторник в столице Сомали Могадишо у полицейского участка в районе Хамарвене. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нападение, видимо, совершил террорист-смертник, отмечает он. Квартал, в котором произошел взрыв, оцеплен армейскими подразделениями. Данные о возможных пострадавших пока не поступали.