Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 12 марта

Правительство Аргентины приняло решение продлить режим обязательного социального дистанцирования, введенный из-за распространения коронавируса, до 12 марта. Соответствующий указ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 по 12 марта включительно будет сохраняться режим обязательного превентивного социального дистанцирования для всех лиц, живущих или находящихся проездом в городах и департаментах провинций, в которых нет устойчивой локальной передачи вируса", - говорится в документе. Действие прошлого продления карантинных ограничений истекало 28 февраля.

Режим социального дистанцирования в Аргентине включает в себя запрет на собрание более 20 человек в закрытых помещениях и более 100 на открытом воздухе. Кроме того, указ продлил действие запрета на въезд в Аргентину иностранцев.

Карантин на всей территории Аргентины был введен 20 марта прошлого года, со временем ограничения были смягчены. К настоящему моменту в стране было выявлено более 2,1 млн случаев заражения коронавируса, умерли свыше 51,9 тыс.