Премьер Индии первым привился от коронавируса в ходе нового этапа вакцинации

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник сделал прививку против коронавирусной инфекции, став первым, кто был привит в ходе второго этапа массовой вакцинации в стране. Об этом сообщил сам премьер в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Получил свою первую дозу вакцины против COVID-19 в AIIMS (Всеиндийский институт медицинских исследований - прим. ТАСС). Замечательно, как наши врачи и ученые работают ускоренными темпами над усилением глобальной борьбы с COVID-19. Я обращаюсь ко всем, кто имеет право получить вакцину: давайте вместе сделаем Индию свободной от COVID-19", - написал глава правительства.

В Индии в понедельник стартовал второй этап вакцинации, в ходе которого право на прививку получили лица старше 60 лет (именно поэтому сделал прививку 70-летний премьер), а также жители старше 45 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

Также на этом этапе разрешение прививать пациентов получили частные клиники, которые могут взимать плату за прививки, но не более 250 рупий (около $3,42) за дозу. При этом государственные клиники продолжат вакцинировать бесплатно. Желающие привиться от коронавируса получили право самостоятельно выбирать медучреждение, где им введут вакцину. Ранее всех направляли на прививку в государственные медицинские центры.

В Индии вакцинация началась 16 января. Планировалось, что на первом этапе прививку сделают до 30 млн человек: 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска (полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны). Индийские власти ранее сообщали, что планируют привить около 300 млн человек к июлю текущего года. Пока в стране вакцину получили 14 301 266 человек.

На этом этапе прививки делаются двумя вакцинами: Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, и Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Кроме того, еще около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российская вакцина "Спутник V".