Премьер Индии первым привился от коронавируса в ходе нового этапа вакцинации

Другие страны 1 марта 2021 08:51 (UTC+04:00)
Премьер Индии первым привился от коронавируса в ходе нового этапа вакцинации

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник сделал прививку против коронавирусной инфекции, став первым, кто был привит в ходе второго этапа массовой вакцинации в стране. Об этом сообщил сам премьер в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Получил свою первую дозу вакцины против COVID-19 в AIIMS (Всеиндийский институт медицинских исследований - прим. ТАСС). Замечательно, как наши врачи и ученые работают ускоренными темпами над усилением глобальной борьбы с COVID-19. Я обращаюсь ко всем, кто имеет право получить вакцину: давайте вместе сделаем Индию свободной от COVID-19", - написал глава правительства.

В Индии в понедельник стартовал второй этап вакцинации, в ходе которого право на прививку получили лица старше 60 лет (именно поэтому сделал прививку 70-летний премьер), а также жители старше 45 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

Также на этом этапе разрешение прививать пациентов получили частные клиники, которые могут взимать плату за прививки, но не более 250 рупий (около $3,42) за дозу. При этом государственные клиники продолжат вакцинировать бесплатно. Желающие привиться от коронавируса получили право самостоятельно выбирать медучреждение, где им введут вакцину. Ранее всех направляли на прививку в государственные медицинские центры.

В Индии вакцинация началась 16 января. Планировалось, что на первом этапе прививку сделают до 30 млн человек: 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска (полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны). Индийские власти ранее сообщали, что планируют привить около 300 млн человек к июлю текущего года. Пока в стране вакцину получили 14 301 266 человек.

На этом этапе прививки делаются двумя вакцинами: Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, и Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Кроме того, еще около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российская вакцина "Спутник V".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Свыше 600 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Свыше 600 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
В 2020 году в Казахстан пережил рекордный для себя baby-boom
В 2020 году в Казахстан пережил рекордный для себя baby-boom
791 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане
791 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Премьер Индии первым привился от коронавируса в ходе нового этапа вакцинации Другие страны 08:51
Хакер украл данные 22 военных США США 08:33
На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса Другие страны 08:15
Внедрение цифровых технологий в коридоры TRACECA повысит привлекательность маршрута - интервью Экономика 08:00
Свыше 600 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:49
У Ирана будет одна из самых успешных платформ в области разработки вакцин - ВОЗ Общество 07:38
Грузинские фермеры теперь могут получить льготы на дизельное топливо онлайн Грузия 07:25
Бразилия приступила ко второму этапу испытаний собственной вакцины от COVID-19 Другие страны 07:05
Запуск ракеты SpaceX с 60 интернет-спутниками отменен перед самым стартом США 06:37
Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху США 06:14
В США поставки вакцины Johnson & Johnson могут начаться 2 марта США 05:51
Трамп обвинил Байдена в затягивании США в войны США 05:33
Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 12 марта Другие страны 05:15
Более половины банкоматов крупного банка Японии временно перестали работать Другие страны 04:49
Швейцария приступила к смягчению связанных с пандемией ограничений Европа 04:31
Трамп призвал провести в США всеобъемлющую избирательную реформу США 04:05
ВОЗ: коллективного иммунитета от коронавируса можно достичь только путем вакцинации В мире 03:40
Чешские власти ограничили передвижение жителей страны районами проживания Европа 03:19
Трамп не исключил, что будет вновь выдвигаться на пост президента США 02:54
Трамп заявил, что Байден уже стал худшим президентом в истории США США 02:36
США призвали йеменских хуситов прекратить атаки против Саудовской Аравии США 02:18
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ Спорт 01:59
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,57 млн человек Турция 01:41
С 1 марта в Грузию без карантина смогут прилетать граждане Азербайджана Грузия 01:24
Купленная за $35 китайская чаша оказалась древностью ценой в $500 тыс. Другие страны 01:04
В США разочарованы отказом Ирана от неофициальной встречи по ядерной сделке США 00:39
Генсек ООН призвал мировое сообщество повлиять на военных в Мьянме Другие страны 00:14
GGF планирует проекты в области энергоэффективности в Грузии Энергетика 00:01
Несколько человек задержали в ходе незаконной акции протеста в Амстердаме Европа 28 февраля 23:42
Более 384 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 28 февраля 23:31
За год сахар в Кыргызстане подорожал на 46% Кыргызстан 28 февраля 23:24
В Иране не считают нужным проводить неофициальную встречу с США по ядерной сделке Ядерная программа 28 февраля 23:18
S&P назвало ключевые риски для экономики Грузии в 2021 году Грузия 28 февраля 23:06
До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить – Серж Саргсян Политика 28 февраля 23:00
Испаноязычные СМИ широко осветили пресс-конференцию Президента Ильхама Алиева (ФОТО) Политика 28 февраля 22:36
В Москве прошла трехсторонняя встреча по Карабаху Политика 28 февраля 22:21
МИД Турции призвал Грецию прекратить выдворять беженцев Турция 28 февраля 21:53
Трамп объявит, что не намерен создавать в США новую партию США 28 февраля 21:37
В Британии выявили наименьшее с сентября число случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 28 февраля 21:13
Большая пресс-конференция Президента Ильхама Алиева в центре внимания испанских СМИ Политика 28 февраля 20:57
Государственный долг Узбекистана превысил $23,3 млрд или 40% к ВВП Финансы 28 февраля 20:47
Иран из-за коронавируса остановил авиасообщение с 32-мя странами Транспорт 28 февраля 20:45
В Грузии с первого марта будут отменены еще несколько ограничений Грузия 28 февраля 20:41
В США назвали условия для смягчения санкций против Венесуэлы США 28 февраля 20:19
"Арсенал" обыграл "Лестер" в матче АПЛ Спорт 28 февраля 19:55
Премьер-министр Чехии и его семье угрожали из-за ужесточения противоэпидемических мер Европа 28 февраля 19:31
В Белом доме оценили возможность введения санкций против принца Саудовской Аравии США 28 февраля 19:10
Пресс-конференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева широко освещена зарубежными СМИ (ФОТО) Политика 28 февраля 18:51
Село Чирагуз Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 28 февраля 18:39
Число жертв разгона антивоенных акций протеста в Мьянме возросло до 17 (Обновлено) Другие страны 28 февраля 18:37
Бабиш считает, что Чехия может начать вакцинацию "Спутником V", не дожидаясь одобрения ЕС Европа 28 февраля 17:51
Сообщения о проблемах в платежной системе смарт-карт не соответствуют действительности – ОАО «Азеришыг» Азербайджан 28 февраля 17:48
Власти Франции призвали Германию не закрывать границу в районе Мозеля из-за пандемии Европа 28 февраля 17:39
Джеррард может сменить Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля" Спорт 28 февраля 17:08
В Сомали при покушении на замначальника Сил обороны погибли два его охранника Другие страны 28 февраля 16:29
Северный Парс - новый газовый хаб Ирана Энергетика 28 февраля 16:10
В 2020 году в Казахстан пережил рекордный для себя baby-boom Казахстан 28 февраля 16:09
Грузинские журналисты и эксперты посетили Физулинский район Азербайджана (ФОТО) Общество 28 февраля 15:51
Азербайджан способен решительно предотвратить любые возможные угрозы – Лейла Абдуллаева Политика 28 февраля 15:35
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4 Другие страны 28 февраля 15:27
В Азербайджане 117 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 270 новых случаев заражения Общество 28 февраля 15:09
В Швеции призвали вновь открыть расследование об убийстве Улофа Пальме в 1986 году Европа 28 февраля 14:52
Президент Европейского Совета сегодня прибывает Грузию Грузия 28 февраля 14:33
Кровавые события в Сумгайыте были спланированной провокацией против Азербайджана – Лейла Абдуллаева Политика 28 февраля 13:45
Село Эйвазханбейли Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 28 февраля 13:11
В связи со штурмом Капитолия США задержаны 280 человек США 28 февраля 12:57
В России за сутки выявили 11 359 случаев заражения коронавирусом Россия 28 февраля 12:56
Полиция Гонконга обвинила 47 активистов в заговоре с целью подрыва госвласти Другие страны 28 февраля 12:40
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Азербайджан 28 февраля 12:23
Национальный музей Китая представил публике образцы лунного грунта Другие страны 28 февраля 12:20
Национальный фонд развития Ирана открыл кредитную линию в размере 200 млн. евро для развития экспорта в Африку Финансы 28 февраля 11:59
Таджикистан может экспортировать более 3 млрд. кВт/ч электроэнергии Энергетика 28 февраля 11:55
Азербайджан в ТОП-3 по доступности интернета среди 85 стран ИКТ 28 февраля 11:46
За сутки в Грузии выявлено 248 новых случаев коронавируса, выздоровели 525 инфицированных Грузия 28 февраля 11:42
Хуан Карлос I хочет вернуться в Испанию в ближайшие недели Европа 28 февраля 11:23
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 113 млн В мире 28 февраля 11:10
Индия отправила на орбиту бразильский спутник наблюдения и еще 18 аппаратов Другие страны 28 февраля 10:53
Перед штаб-квартирой ООН состоялась выставка, посвященная геноциду в Ходжалы (ФОТО) Общество 28 февраля 10:36
Границы Колумбии будут закрыты до 1 июня Другие страны 28 февраля 10:23
Мексиканский боксер Альварес защитил титулы чемпиона мира WBC и WBA Спорт 28 февраля 10:01
Индия приостановила вакцинацию для обновления программного обеспечения Другие страны 28 февраля 09:42
В 2020 году уровень воды в районе побережья Японии стал максимальным за более чем 110 лет Другие страны 28 февраля 09:24
В Уругвае начали вакцинацию от коронавируса Другие страны 28 февраля 08:48
За неделю в Грузии на дистанционное обучение перешли 11 школ и 109 отдельных классов Грузия 28 февраля 08:32
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,56 млн человек Турция 28 февраля 08:26
Внешнеторговый оборот Ирана за 11 месяцев составил $65,5 млрд Иран 28 февраля 08:23
791 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане Казахстан 28 февраля 08:05
Денежная масса в Азербайджане существенно возросла Финансы 28 февраля 08:00
В Азербайджане увеличился кредитный портфель сектора торговли и услуг Финансы 28 февраля 08:00
Минсвязи Азербайджана проводит работы для обеспечения регионов стабильным интернетом ИКТ 28 февраля 08:00
Пять человек погибли на химическом заводе в Китае из-за утечки ядовитого газа Другие страны 28 февраля 07:36
Сегодня в Азербайджане будет проведен вступительный экзамен в магистратуру Общество 28 февраля 07:00
Организаторов побега Карлоса Гона экстрадируют из США в Японию Другие страны 28 февраля 06:04
Регулятор США одобрил применение вакцины Johnson & Johnson от коронавируса США 28 февраля 05:08
Не менее четырех человек погибли при пожаре в лагере беженцев в Сирии Арабские страны 28 февраля 04:09
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,3 США 28 февраля 03:11
"Ювентус" сыграл вничью с "Вероной" Спорт 28 февраля 02:13
Саудовские ПВО за два часа перехватили пять беспилотников и ракету йеменских мятежников Арабские страны 28 февраля 01:44
Международный аэропорт в Физули станет вратами в Карабах (ВИДЕО) Политика 28 февраля 01:05
В албано-удинском храме в Лачинском районе Азербайджана прошла вторая служба Политика 28 февраля 00:40
Все новости