Пеле сделал прививку от коронавируса

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) привился от коронавируса. Об этом король футбола сообщил в своем аккаунте в Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня - незабываемый день. Я сделал прививку", - говорится в подписи к фотографии, на которой 80-летнему экс-спортсмену вводят препарат в правое плечо.

В то же время легендарный футболист призвал своих подписчиков не забывать, что пандемия продолжается и напомнил о необходимости соблюдать правила гигиены, по возможности, оставаться дома, а, появляясь в обществе, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. "Это пройдет, если мы будем думать о ближних и помогать друг другу", - подчеркнул единственный в истории мирового футбола трехкратный чемпион мира.

По информации портала G1, Пеле сделал прививку на дому вакциной Coronavac, разработанной китайской фармацевтической компаний Sinovac Biotech.