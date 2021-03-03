Бандиты в Нигерии похитили 50 человек

Как минимум 50 пассажиров похитили бандиты на западе Нигерии. Об этом сообщил в среду нигерийский телеканал Arise, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вооруженная группа заблокировала 2 марта дорогу в штате Нигер между городами Тегина и Минна, отмечает он. Бандиты остановили несколько машин и захватили около 50 пассажиров. Власти ведут расследование с целью выйти на похитителей.