Индия намерена закупить у США 30 беспилотников
Власти Индии намерены закупить у США за $3 млрд 30 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Predator. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам его источников из числа официальных лиц, власти Индии одобрят данное решение в следующем месяце. В публикации говорится, что в настоящее время Индия располагает только разведывательными беспилотниками. В оборонных ведомствах Индии и США пока не предоставили комментариев.
По оценке агентства, с помощью MQ-9B Predator индийская сторона, в частности, сможет более эффективно отслеживать перемещение китайских кораблей.
В материале говорится, что в прошлом году Индия арендовала у США два беспилотника MQ-9 Predator без вооружений.
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