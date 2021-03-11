Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном зависит от денуклеаризации КНДР - Блинкен

Заключение мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, которые формально все еще находятся в состоянии войны, зависит от обеспечения безопасности Республики Корея и Японии, а также от денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Энди Ким (от штата Нью-Джерси) спросил его, "не пора ли по прошествии 70 лет официально завершить Корейскую войну".

"В первую очередь мы должны убедиться, что делаем все возможное для обеспечения безопасности наших союзников и партнеров, начиная с Южной Кореи и Японии, а также работать над достижением денуклеаризации Корейского полуострова. И конечно же, убедиться, что мы принимаем во внимание нашу собственную безопасность. Поэтому, когда дело доходит до чего-либо такого значительного и серьезного, конечно, первое, что нам нужно сделать, - это провести свою собственную оценку того, может ли это продвигать вперед все то, о чем я только что сказал", - отметил шеф американской дипломатии.