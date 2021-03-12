В Японии число случаев аллергической реакции на вакцину Pfizer выросло до 37

Количество случаев проявления анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer возросло в Японии до 37. Об этом в четверг сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За последние сутки это число увеличилось на 12. В этой группе аллергическая реакция возникла лишь у одного 30-летнего мужчины, остальные 11 человек - женщины в возрасте от 20 до 50 лет. После приема антигистаминов у них улучшились или полностью прошли симптомы, такие как зуд, тошнота и кашель.

К настоящему времени вакцинацию от коронавируса в Японии прошли порядка 148 тыс. человек, главным образом это сотрудники медицинских учреждений. В среду ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно отметил, что число случаев анафилаксии в Японии выше, чем в Европе и США. Минздрав Японии в связи с этим намерен подробно изучить эту ситуацию.

В прошлом году Япония подписала соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставку препаратов от коронавируса. В общей сложности страна рассчитывает получить 310 млн доз вакцины.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе были привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс должен охватить около 4,7 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.