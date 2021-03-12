В Австралии начали тестировать цифровой паспорт вакцинации против коронавируса

Другие страны 12 марта 2021 10:05 (UTC+04:00)
В Австралии начали тестировать цифровой паспорт вакцинации против коронавируса

Австралийская авиакомпания Qantas начала тестировать приложение для верификации состояния здоровья пассажиров CommonPass digital health. Об этом сообщается в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приложение CommonPass для смартфонов предлагает удобный и безопасный метод проверки результатов тестов на COVID-19 и [содержит] информацию о вакцинации. Приложение позволяет загрузить результаты тестов от сертифицированных лабораторий, и клиенты могут предъявить доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 перед полетом, что является обязательным требованием австралийского правительства", - указано в заявлении авиакомпании.

Также сообщается, что Qantas планирует интегрировать CommonPass в существующее клиентское приложение авиакомпании, что сделает его доступным для всех ее пассажиров. "Мы планируем сделать этот процесс максимально простым и удобным для наших клиентов, чтобы они могли управлять всей необходимой информацией в одной программе и спокойно путешествовать по миру", - отметила глава клиентской службы Qanatas Стефани Талли.

Ведущий австралийский авиаперевозчик Qantas тестирует два приложения, верифицирующих состояние здоровья пассажиров и содержащих информацию о сделанных прививках. Наряду с CommonPass авиакомпания оценивает работу цифровой системы IATA Travel Pass, предложенной Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что Qantas планирует возобновить регулярные международные пассажирские рейсы по большинству направлений с 31 октября 2021 года.

Эпидемическая ситуация в Австралии считается благополучной, однако границы страны остаются закрытыми с 24 марта 2020 года. За последние сутки в стране были подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом, и все они считаются завозными. Общее число инфицированных составило 29 090, умерли 909 пациентов. C 20 февраля в стране началась массовая иммунизация населения против коронавируса. К настоящему моменту прививку сделали порядка 100 тыс. человек.

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