Несколько человек получили травмы в результате схода лавины в Японии
Несколько человек пострадали в результате схода лавины на склоне горы Норикура в центральной части Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что один пострадавший находится в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Согласно информации агентства, под завал из-за схода лавины попали от пяти до шести человек.
Между тем ранее телеканал NHK сообщил, что попавшие под лавину не получили травм и смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.
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