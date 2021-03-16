Президент Бразилии в четвертый раз за пандемию сменил министра здравоохранения

Доктор Марселу Кейрога, президент Бразильского общества кардиологов, заменит генерала Эдуарду Пазуэллу на посту министра здравоохранения Бразилии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, объявил президент страны Жаир Болсонару.

"Марселу Кейрога гораздо лучше осведомлен в вопросах здравоохранения, он собирается принять меры, чтобы уменьшить число людей, которые умирают от этой болезни, которая поражает весь мир", - сказал Болсонару.

Кейрога станет четвертым министром здравоохранения, назначенным в Бразилии за время пандемии COVID-19.

Он вступает в должность в один из самых тяжелых периодов пандемии в стране. По состоянию на понедельник, за время пандемии в Бразилии коронавирусом заразились более 11,5 млн человек, скончались в общей сложности почти 280 тыс. человек. Больницы страны заполнены, а отделения интенсивной терапии в 22 из 26 штатов Бразилии близки к заполнению.

Уходящий с поста Пазуэллу не имеет официальной медицинской подготовки и в последние недели столкнулся с критикой за то, как страна справляется с пандемией. Ранее в понедельник Пазуэллу признал, что президент рассматривает "замену" на его пост, но отметил, что сам он не просил об отставке.