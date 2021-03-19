США и Запад не могут выражать мнение всего мира - глава канцелярии Комиссии ЦК КП Китая

Соединенные Штаты и страны западного мира не могут выражать общее мнение всего международного сообщества. Об этом в четверг на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска) заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США сами по себе не представляют общее мнение международного сообщества. И западный мир его также не представляет", - сказал представитель КНР.

Он отметил, что, "если исходить из населения или существующих мировых тенденций, Запад не может представлять мнение всего мира". "По этой причине мы надеемся, что во время разговора об универсальных ценностях или общественном мнении американская сторона будет задумываться над тем, уверена ли она в своих словах. Так как американская сторона не представляет весь мир, она представляет только правительство Соединенных Штатов", - добавил Ян Цзечи.

"Не думаю, что подавляющее большинство стран мира признают продвигаемые США универсальные ценности или же то, что мнение американской стороны может олицетворять мнение всего международного сообщества. И эти страны никогда не согласятся с тем, чтобы правила, придуманные небольшой группой людей, служили основой всех международных отношений", - сказал представитель КНР.