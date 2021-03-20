Volkswagen приостановил производство в Бразилии из-за новой волны пандемии

Другие страны 20 марта 2021 04:32 (UTC+04:00)
Volkswagen приостановил производство в Бразилии из-за новой волны пандемии

Германский автоконцерн Volkswagen приостанавливает производство в Бразилии на фоне ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации с новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте местного подразделения концерна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Volkswagen Brasil сообщает о приостановке производственной деятельности на всех своих фабриках в стране, расположенных в штатах Сан-Паулу и Парана, на 12 дней, начиная с 24 марта 2021 года", - говорится в документе. "Учитывая рост числа заражений и занятых коек в отделениях интенсивной терапии в бразильских штатах, компания принимает данную меру в целях сохранения здоровья своих сотрудников и членов их семей", - пояснил концерн.

Административный персонал Volkswagen Brasil продолжит работать в удаленном режиме. Решение о приостановке работы принято совместно с профсоюзом работников металлургической отрасли, которые продолжают переговоры о приостановке конвейеров на предприятиях Mercedes-Benz, Scania и Toyota.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта этого года страна снова заняла второе место после США по числу инфицированных, опередив по этому показателю Индию. По числу летальных исходов Бразилия уступает только Соединенным Штатам.

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