В Японии прекратил действовать режим ЧС

Другие страны 21 марта 2021 20:25 (UTC+04:00)
В Японии прекратил действовать режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса прекратил свое действие с 00:00 22 марта (18:00 мск 21 марта) в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Таким образом, на территории Японии этот вид ограничительных мер больше не применяется, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тем не менее власти продолжат регулировать работу ресторанов и баров. До отмены ЧС им было предписано закрываться в 20:00 и за час до этого прекращать продажу спиртного. После его снятия режим работы этих заведений будет продлен до 21:00. Граждан также по-прежнему призывают без особой необходимости не покидать свои дома, а частный бизнес побуждают переводить персонал на удаленную работу.

В общей сложности нынешний режим ЧС в столичном регионе длился около двух с половиной месяцев. В предыдущий раз он вводился в апреле и мае предыдущего года во время первой волны заражений. За время действия ограничительных мер удалось примерно на 80% снизить показатель суточного прироста заражений в столичном регионе. В Токио и соседних трех префектурах 7 января было выявлено 4 277 заражений, сейчас этот показатель опустился примерно до 700.

Общее число случаев инфицирования по стране на данный момент составляет 457 тыс., зафиксировано 8,8 тыс. летальных исходов. Количество больных в тяжелом состоянии опустилось до 324. В пиковые дни этот показатель приближался к 1 тыс.

Усиление контроля

Сейчас власти Японии намерены в первую очередь уделять внимание выявлению новых штаммов коронавируса. Для этого на 40% предполагается усилить частоту проведения ПЦР-тестов. Кроме того, как заявил в воскресенье министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура, правительство намерено еще больше ужесточить контроль за въездом в Японию.

Речь идет о правилах, согласно которым, помимо ПЦР-тестов перед вылетом и в аэропорту прилета, прибывающие должны будут в течение трех суток после въезда находиться в специализированных карантинных учреждениях. После этого им необходимо будет сдать третий тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата они смогут поехать домой, чтобы провести там еще две недели на карантине.

В настоящее время такие требования предъявляются к 24 странам, включая Великобританию, Венгрию, Германию, Италию, Францию, Чехию, однако Япония хочет применять их ко всем государствам и регионам.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря. В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Также японское правительство ввело лимит в 2 тыс. человек в день на число въезжающих в страну.

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