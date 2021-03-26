В Суэцком канале застряло нефти более чем на $400 млн

Танкеры с нефтью на сумму более $400 млн застряли в результате блокировки Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

По ее данным, в канале застопорились по меньшей мере семь крупнотоннажных судов, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти. Два из них находятся к северу от места аварии, пять - к югу. При цене $64 за баррель общая стоимость данного груза составляет $403 млн.

Если канал не сумеют разблокировать за выходные дни, с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму $160 млн, уточняется в публикации.

Также отмечается, что остановка постигла и 15 других судов, перевозящих нефтепродукты, включая нафту, авиационное топливо и бензин. Пять из них направлялись в сторону Азии. Кроме того, в канале или при входе в него задержаны пять судов с грузом сжиженного природного газа и еще два - со сжиженным нефтяным газом.

Вместе с тем, ссылаясь на логистическую службу Project44, газета отмечает, что в регионе оказались 34 контейнеровоза, перевозящие 380 тыс. контейнеров с несыпучими грузами. Из них 21 судно находится в радиусе 100 км от Ever Given, а прибытие остальных ожидается в течение ближайших дней. Общее количество застрявших в регионе судов разных типов оценивается примерно в сотню.