В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз

Буксирам удалось немного сдвинуть севший на мель поперек русла Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given.

Об этом сообщил источник в управлении канала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться, - сказал он. - Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега".