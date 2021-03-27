В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз
Буксирам удалось немного сдвинуть севший на мель поперек русла Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given.
Об этом сообщил источник в управлении канала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться, - сказал он. - Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега".
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