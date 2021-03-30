Из-за блокировки Суэцкого канала в пробке стояли пять судов с 60 тыс. овец и 421 коровой
Из-за блокировки Суэцкого канала в течение шести дней в пробке стояли пять судов с 60,4 тыс. овец и 421 коровой. Об этом сообщило в понедельник Министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации ведомства, суда с живым скотом следовали из Испании и Румынии в Саудовскую Аравию. По согласованию с управлением Суэцкого канала, рассказал министр Ас-Сейид аль-Кусейр, на борт этих судов поднялись три ветеринарные бригады, которые осмотрели животных. Как отметил министр, "общее состояние здоровья животных на всех пяти судах хорошее, никаких признаков эпидемий или инфекционных заболеваний нет". Им было предоставлено 190 тонн кормов и 120 тонн воды.
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