На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов
Сход пассажирского поезда с рельсов произошел в пятницу на востоке Тайваня. По предварительным данным, есть жертвы.
Об этом сообщило центральное информационное агентство острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Авария произошла на территории уезда Хуалянь при въезде поезда в горный туннель. В восьми вагонах состава находились свыше 350 пассажиров. На месте катастрофы работают спасатели.
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