Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным", - написал он в ночь на субботу в Twitter.
Фернандес добавил, что чувствует себя хорошо. "Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей", - заключил глава государства.
В январе президент Аргентины, которому 2 апреля исполнилось 62 года, привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
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