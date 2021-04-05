Аргентина получила ещё около 500 тыс. доз первого компонента "Спутник V"
Очередная партия российской вакцины "Спутник V" в количестве более 497 тыс. доз прибыла в Аргентину. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в твиттере посольства РФ в Аргентине.
"В Буэнос-Айрес из Москвы прибыла одиннадцатая партия "Спутника V" (497 тыс. 745 доз первого компонента)", - отмечает дипведомство.
23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V".
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