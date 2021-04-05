Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш

Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в Бангладеш после столкновения с другим судном. В результате погибли по меньшей мере пять человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, 11 человек удалось спасти.

"Мы не знаем точного числа пропавших", - сообщил местный чиновник. Спасатели ищут выживших, но в полиции отмечают, что из-за погодных условий этот процесс затруднен.