Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш
Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в Бангладеш после столкновения с другим судном. В результате погибли по меньшей мере пять человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации, 11 человек удалось спасти.
"Мы не знаем точного числа пропавших", - сообщил местный чиновник. Спасатели ищут выживших, но в полиции отмечают, что из-за погодных условий этот процесс затруднен.
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