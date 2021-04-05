Мадуро заявил, что правительство Колумбии не заботится о своем народе

Правительство Колумбии не желает заботиться о своем народе во время продолжающейся пандемии коронавируса. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Люди Колумбии являются сиротами. У них нет медицинского обслуживания, у них нет правительства, которое бы их поддерживало", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Венесуэльский лидер также добавил, что в правительстве Колумбии находятся бандиты, которые преследуют интересы наркобизнеса.

Мадуро также приказал усилить эпидемиологический контроль на границе с Колумбией в связи с продолжающейся пандемией коронавируса."Я дал указание усилить пограничный и эпидемиологический контроль на всей границе с Колумбией", - заявил Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, на территории Колумбии наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. "Они [власти] скрывают правду от народа Колумбии. Из Венесуэлы мы расскажем им правду", - подчеркнул Мадуро.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 446 219, количество летальных исходов - 64 094. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.