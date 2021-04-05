Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у берегов Новой Зеландии

Другие страны 5 апреля 2021 12:21 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в понедельник в Тихом океане у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее оценкам, эпицентр стихии располагался на расстоянии 192,9 км к северо-востоку от города Гисборн, в котором проживают около 34,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.

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