Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали у берегов Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в понедельник в Тихом океане у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее оценкам, эпицентр стихии располагался на расстоянии 192,9 км к северо-востоку от города Гисборн, в котором проживают около 34,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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