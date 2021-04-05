Subaru остановит производство на заводе в Японии из-за нехватки полупроводников

Японский автоконцерн Subaru принял решение временно приостановить производство на одном из своих заводов в Японии из-за нехватки полупроводников. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о втором по величине заводе компании в центральной префектуре Гумма. Выпуск автомобилей там будет приостановлен с 10 по 27 апреля. На этом предприятии собирают самые популярные модели Subaru, включая Impreza, XV, Forester. По прогнозам, из-за вынужденных изменений в графике производство в апреле сократится на 10 тыс. автомобилей.

Японские автоконцерны столкнулись с нехваткой полупроводников в начале текущего года. Она связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок, для которого также требуются дополнительные объемы полупроводников.

Проблема усугубилась из-за возникшего в марте пожара на заводе крупной компании по производству полупроводников Renesas Electronics. Как сообщала газета Nikkei, по этой причине мировое производство автомобилей может в апреле - июне сократиться примерно на 7% или на 1,6 млн.