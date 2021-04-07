В Австралии женщина умерла после вакцинации препаратом Pfizer

Пожилая женщина умерла через несколько часов после вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Pfizer в штате Квинсленд. Об этом в среду сообщило местное отделение телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, инцидент произошел в доме престарелых. Отмечается, что на данный момент нет точной информации о том, есть ли связь между вакцинацией и смертью 82-летней пациентки. Известно, что у женщины были проблемы со здоровьем, в том числе заболевание легких.

С 22 февраля Австралия реализует национальную программу вакцинации против коронавируса. В стране применяется препарат консорциума компаний Pfizer - BioNTech и местная вакцина, произведенная биотехнологической компанией CSL Limited в Мельбурне по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.